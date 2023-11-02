Туристку шокировали "разруха и хамство" в Мурманской области

Россиянка посетила поселок Териберка

Минувшим летом российская туристка решила осуществить свою мечту – посмотреть на китов. Для этого она с компанией близких людей отправилась за Полярный круг. Однако после прибытия в Мурманскую область женщина оказалась шокирована отнюдь не красотой гигантских морских животных.

"Мы с мужем уже были в Териберке, теперь хотели показать ее детям и друзьям, а еще выйти в море", – рассказала туристка.

Она подчеркнула, что встретила в поселке "разруху", в частности, ее смутили заброшенные дома и ветхое деревянное здание, которое оказалась церковью. А на берегу, по словам путешественницы, ржавели старые корабли.

Кроме того, женщину смутил сервис в поселке Мурманской области, а точнее его полное отсутствие. По словам туристки, в них видели только источник дохода. Путешественница пожаловалась на "хамство".

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