Тревел-блогер озвучил страх европеек перед "русскими мужиками"

Оказалось, что мужчин из России опасаются и даже побаиваются

Блогер из России Юрий Малых, который рассказывает о своих путешествиях по миру, поделился занимательным фактом. Девушка из Испании сообщила россиянину, что в европейском обществе принято побаиваться и остерегаться "русских мужиков". По словам Андреа, у них существует стереотип, что россияне грубые и жестокие.

Девушка заявила, что доля правды в этом мнении все же есть, однако большая часть — лишь выдумка. Андреа вспомнила своего единственного знакомого россиянина. Мужчина оказался очень прямолинейным. Однако не таким страшным, как в рассказах о "русских дикарях", которыми ее пугали.

"Да и в целом образ русских мужчин в европейском обществе, он такой, не самый утонченный, если вежливо говорить", – поделилась мнением девушка.

Андреа призналась, что мнение о россиянах как о жестоких и даже диких людях навеяно пропагандой. Кроме того, стереотипы о жителях России могли сложиться, исходя из истории. Участие в войнах в разные периоды времени и победы европейцами могли быть расценены как образ опасной страны.

Впрочем, в результате девушка призналась, что заявлять обо всех русских мужчинах как о жестоких неверно. Как и в любой стране мира, среди парней из России есть как грубые, так и милые, добрые и заботливые.

Ранее женщина рассказала об отношении жителей латинской Америки к русским.