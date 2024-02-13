Женщина раскрыла отношение к русским в Латинской Америке

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Жительница Аргентины Надежда, которая переехала туда из России, рассказала, как в стране относятся к русским. В шоу "Света вокруг света" она отметила, что здесь проживает множество потомков русской эмиграции, и этим многое объясняется в поведении местных.
За два года Надежда поняла, что аргентинцам очень интересна русская культура, поэтому и к представителям нации они относятся с большой симпатией и уважением. Россиянка отметила, что в стране очень высокий интерес людей к русскому языку, поэтому иногда можно встретить людей, которые способны на нем понятно изъясняться.
По ее словам, однажды она встретила на улице незнакомца, который решил с ней пообщаться. Аргентинец на ломанном русском рассказал ей, что его бабушка родом из России.
"Им в целом интересна наша культура", – подытожила она.
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