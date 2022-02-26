Власти Чехии ввели уголовное наказание за поддержку спецоперации России

Власти Чехии ввели уголовное наказание за поддержку спецоперации России
Фото: Vit Simanek/CTK/www.globallookpress.com
Теперь за одобрение действий российских властей чехам грозит три года тюрьмы

Любое публичное высказывание на территории Чехии, в котором человек высказывает поддержку действий России на Украине, обернется уголовным наказанием. Об этом заявил генпрокурор республики Игор Стржижа.

Он отметил, что наказанию подлежат посты в соцсетях, высказывания во время демонстраций и прочие варианты. Как передает News.ru со ссылкой на чешское издание CTK, за одобрение действий российских военных на Украине людям может грозить до трех лет лишения свободы. 

Наказывать также собираются за поддержку действий власти РФ в период обострения. 

Напомним, Чехия после начала спецоперации на Украине приостановила выдачу виз гражданам России, а также закрыла небо для российской пассажирской авиации – на какой срок пока неизвестно. Помимо чешский властей, на подобный шаг пошли еще в шести государствах.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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