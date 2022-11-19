Когда Киев начнет умолять о перемирии с Россией

Когда Киев начнет умолять о перемирии с Россией
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКак проходит спецоперация ВС РФ на Украине. Онлайн
В Германии обозначили одно условие

Режим украинского главнокомандующего Владимира Зеленского продолжает пользоваться огромной поддержкой западных государств. Именно такое положение дел вселяет в пана президента уверенность в собственной несокрушимости. По мнению жителей Германии, ситуация может измениться в самое ближайшее время.

Читатели авторитетного немецкого издания Die Welt выступили с резкой критикой заявления Киева о том, что Незалежная отвергает саму возможность "краткосрочного перемирия" с Российской Федерацией. Немцы подчеркнули, что бравада Киева базируется исключительно на уверенности в лояльности Запада. По их мнению, Зеленский начнет "умолять" о мире сразу же, как финансовый поток из-за границы иссякнет.

"Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки на Украину", "Посмотрим, что будет, когда республиканцы перекроют ему денежный кран", "Почему лжецу до сих пор помогают?" – задаются вопросом интернет-пользователи.

Тем временем, Вооруженные силы России продолжают планомерно уничтожать противника. Накануне наша армия сокрушила военное управление и оборонный комплекс Украины.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Шизофрения": странная просьба Мельника разгневала немцев

Бывший украинский посол продолжает привлекать к себе внимание

В Германии с восторгом одобрили жесткое заявление Кремля об Украине

Многие отлично понимают реальную сущность киевского режима

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей