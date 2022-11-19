В Германии обозначили одно условие

Режим украинского главнокомандующего Владимира Зеленского продолжает пользоваться огромной поддержкой западных государств. Именно такое положение дел вселяет в пана президента уверенность в собственной несокрушимости. По мнению жителей Германии, ситуация может измениться в самое ближайшее время.



Читатели авторитетного немецкого издания Die Welt выступили с резкой критикой заявления Киева о том, что Незалежная отвергает саму возможность "краткосрочного перемирия" с Российской Федерацией. Немцы подчеркнули, что бравада Киева базируется исключительно на уверенности в лояльности Запада. По их мнению, Зеленский начнет "умолять" о мире сразу же, как финансовый поток из-за границы иссякнет.

"Он завоет о перемирии, когда Запад остановит денежные потоки на Украину", "Посмотрим, что будет, когда республиканцы перекроют ему денежный кран", "Почему лжецу до сих пор помогают?" – задаются вопросом интернет-пользователи.

Тем временем, Вооруженные силы России продолжают планомерно уничтожать противника. Накануне наша армия сокрушила военное управление и оборонный комплекс Украины.