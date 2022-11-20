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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Киев продолжит боевые действия, выразив надежду, что ВСУ вскоре приступят к кампании по возвращению Крыма. При этом точных сроков, когда именно начнется наступление, он не указал.
Ермак также отметил, что никаких прямых просьб со стороны России о временном прекращении боевых действий не было. Так он прокомментировал недавшнее заявление Зеленского на Форуме международной безопасности в Галифаксе, что Киев отверг предложение Москвы о короткострочном перемирии.
"Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было", – указал чиновник.
При этом журналисты издания подчеркнули, что сейчас США и Европа активно подталкивают Украину к мирному урегулированию конфликта.
После ухода ВС РФ из Херсона украинская сторона начала регулярно заявлять о готовности начать военную операцию по возвращению Крыма. Некоторые политики утверждают, что ВСУ смогут сделать это даже не прибегая к силовым методам.
Правила есть правила
Многие отлично понимают реальную сущность киевского режима