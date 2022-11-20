Киев официально объявил о наступлении на Крым

Киев официально объявил о наступлении на Крым
Фото: unsplash.com
Украинцы не указывают точные сроки

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Киев продолжит боевые действия, выразив надежду, что ВСУ вскоре приступят к кампании по возвращению Крыма. При этом точных сроков, когда именно начнется наступление, он не указал.

Ермак также отметил, что никаких прямых просьб со стороны России о временном прекращении боевых действий не было. Так он прокомментировал недавшнее заявление Зеленского на Форуме международной безопасности в Галифаксе, что Киев отверг предложение Москвы о короткострочном перемирии. 

"Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было", – указал чиновник.

При этом журналисты издания подчеркнули, что сейчас США и Европа активно подталкивают Украину к мирному урегулированию конфликта. 

После ухода ВС РФ из Херсона украинская сторона начала регулярно заявлять о готовности начать военную операцию по возвращению Крыма. Некоторые политики утверждают, что ВСУ смогут сделать это даже не прибегая к силовым методам. 

Источник: Politico ✓ Надежный источник
новости партнеров

НАТО устроит Украине публичную порку за ракетный обстрел Польши

Правила есть правила

В Германии с восторгом одобрили жесткое заявление Кремля об Украине

Многие отлично понимают реальную сущность киевского режима

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей