Украинцы не указывают точные сроки

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Киев продолжит боевые действия, выразив надежду, что ВСУ вскоре приступят к кампании по возвращению Крыма. При этом точных сроков, когда именно начнется наступление, он не указал.

Ермак также отметил, что никаких прямых просьб со стороны России о временном прекращении боевых действий не было. Так он прокомментировал недавшнее заявление Зеленского на Форуме международной безопасности в Галифаксе, что Киев отверг предложение Москвы о короткострочном перемирии.

"Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было", – указал чиновник.

При этом журналисты издания подчеркнули, что сейчас США и Европа активно подталкивают Украину к мирному урегулированию конфликта.

После ухода ВС РФ из Херсона украинская сторона начала регулярно заявлять о готовности начать военную операцию по возвращению Крыма. Некоторые политики утверждают, что ВСУ смогут сделать это даже не прибегая к силовым методам.