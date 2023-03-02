Путин обратился к россиянам после инцидента в Брянской области

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Российский лидер Владимир Путин после произошедшего в Брянской области выступил с речью, во время которой заявил, что нападение диверсантов в регионе можно квалифицировать как теракт.
"Видели, что это гражданская машина, видели, что там дети, но открыли огонь", – добавил президент.
Он отметил, что такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию своей исторической памяти, истории, традиций, языка. Путин указал, что ничего у них не получится.
Глава России указал, что российские военные защищают мирных граждан от неонацистов и от террористов, которые мучили и убивали людей в Донбассе.
Сегодня, 2 марта, Владимир Путин проведет совещание с отдельными членами Совбеза по ситуации в Брянской области, чтобы выработать первичные решения. На следующий день, 3 марта, запланировано полное заседание Совбеза, утверждают источники.
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Несколько людей уже погибли