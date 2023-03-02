Путин обратился к россиянам после инцидента в Брянской области

Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе

Российский лидер Владимир Путин после произошедшего в Брянской области выступил с речью, во время которой заявил, что нападение диверсантов в регионе можно квалифицировать как теракт.

"Видели, что это гражданская машина, видели, что там дети, но открыли огонь", – добавил президент.

Он отметил, что такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию своей исторической памяти, истории, традиций, языка. Путин указал, что ничего у них не получится.

Глава России указал, что российские военные защищают мирных граждан от неонацистов и от террористов, которые мучили и убивали людей в Донбассе.

Сегодня, 2 марта, Владимир Путин проведет совещание с отдельными членами Совбеза по ситуации в Брянской области, чтобы выработать первичные решения. На следующий день, 3 марта, запланировано полное заседание Совбеза, утверждают источники.

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