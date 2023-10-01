Останавливаться на достигнутом в Москве не планируют

В день празднования годовщины присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил в своем Telegram, что необходимо расширить страну еще на четыре региона, присоединив Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Об этом он написал в своем Telegram.

Политик указал, что эти земли имеют отношение к русским территориям, назвав из "нашими". Толстой подчеркнул, что там продолжают жить русские, которых "предали и бросили" порядка 30 лет назад люди, придумавшие "независимую Украину".

"Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это", – заявил он.

Также Толстой написал, что в прошлом году в состав России вернулись "исторические русские земли", как и несколько лет назад произошло с Крымом. Отдельно он отметил, что начало этому процессу заложили жители Донецка и Луганска, которые выступили против государственного переворота в стране.

Украинская сторона, в свою очередь, называет новые российские регионы "оккупированными". По заявлению Киева, никаких территориальных уступок они делать не будут, планируя вернуть все обратно, включая Крым. На этом фоне Украина и НАТО придумали новый план.