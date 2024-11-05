Вучич озвучил вероятные последствия выборов в США

Не исключено, что это приведет к началу третьей мировой войны

Президент Сербии Александр Вучич озвучил свое отношение к президентским выборам в США. Он отметил, что особой разницы в кандидатах не видит, поэтому не сильно важно, кто из них в итоге одержит победу.

По его словам, Дональд Трамп провел одни из самых успешных дней в своей предвыборной кампании прямо перед выборами. И если бы у него было больше преимуществ, то победа ему была бы обеспечена. Однако Харрис получит больше голосов от избирателей, уверен лидер.

Что касается последствий выборов в США для России и всего мира, Вучич допускает два варианта.

"Может случиться так, что эти выборы принесут мир или продолжение войны, что приведет нас к Третьей мировой войне", – отметил он.

Президент Сербии считает, что в случае прихода Трампа к президентству, он будет предпринимать меры для создания проблем в отношениях России и Китая, поскольку это несет угрозу для США. Реализовать подобный план будет очень трудно, отметил политик. Демократы же, вероятнее всего, сконцентрируют свои усилия на том, чтобы разгомить Иран.

Ранее Александр Вучич объяснил, почему подписал декларацию против России, учитывая хорошие отношения между Белградом и Москвой.