Врач: любители водки меньше страдают от похмелья

А вот поклонникам виски и бренди повезет не так сильно

Похмелье – неприятная вещь, которая настигает многих после бурной череды праздников и обильных застолий. Однако плохо нам становится не ото всех напитков: какая тут может быть взаимосвязь?

Врач Вероника Савенко утверждает, что от похмелья больше застрахованы те, кто привык пить водку в чистом виде. Всякие же коктейли, в которых намешано множество ингредиентов и разных видов алкоголя, являются прямо-таки ядерной бомбой для нашего организма.

По словам медика, такое состояние, как похмелье, зависит от метаболизма этилового спирта в печени, который превращается в ядовитый ацетальдегид, когда уровень алкоголя в крови приближается к нулю. Симптомы похмелья, такие как слабость, жажда, сонливость, тошнота, головная боль и проблемы с концентрацией, обычно появляются через 8-12 часов после употребления алкоголя.

Савенко подчеркнула, что предпочтение крепкого алкоголя на основе этилового спирта может уменьшить вероятность похмелья по сравнению с теми, кто употребляет напитки с метанолом. Так, наибольший вред организму наносят виски, красное вино и бренди. Она заключила, что восстановление водно-солевого баланса, уровня сахара и кислорода в крови является важным шагом для избавления от похмелья.

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