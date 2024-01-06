Врач: любители водки меньше страдают от похмелья

Врач: любители водки меньше страдают от похмелья
Фото: www.unsplash.com
А вот поклонникам виски и бренди повезет не так сильно

Похмелье – неприятная вещь, которая настигает многих после бурной череды праздников и обильных застолий. Однако плохо нам становится не ото всех напитков: какая тут может быть взаимосвязь?

Врач Вероника Савенко утверждает, что от похмелья больше застрахованы те, кто привык пить водку в чистом виде. Всякие же коктейли, в которых намешано множество ингредиентов и разных видов алкоголя, являются прямо-таки ядерной бомбой для нашего организма.

По словам медика, такое состояние, как похмелье, зависит от метаболизма этилового спирта в печени, который превращается в ядовитый ацетальдегид, когда уровень алкоголя в крови приближается к нулю. Симптомы похмелья, такие как слабость, жажда, сонливость, тошнота, головная боль и проблемы с концентрацией, обычно появляются через 8-12 часов после употребления алкоголя.

Савенко подчеркнула, что предпочтение крепкого алкоголя на основе этилового спирта может уменьшить вероятность похмелья по сравнению с теми, кто употребляет напитки с метанолом. Так, наибольший вред организму наносят виски, красное вино и бренди. Она заключила, что восстановление водно-солевого баланса, уровня сахара и кислорода в крови является важным шагом для избавления от похмелья.

Ранее диетолог предостерег мужчин от употребления пива.

Источник: Life ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта схема Пугачевой по отбору артистов

Когда-то экс-примадонна могла позволить себе все, что угодно

Получившая пощечину Лолита отказалась от заманчивого предложения из Казани

Артистка серьезно поплатилась за скандальную вечеринку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей