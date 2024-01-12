Несколько продуктов снизят холестерин без лекарств: секреты медиков

Врачи рассказали, что пить таблетки для хорошего результата не обязательно

Если простуду можно легко распознать по боли в горле, то часто избыток холестерина обнаруживается уже после инфаркта. Чтобы исключить риск сердечно-сосудистых заболеваний, медики рекомендуют регулярно проверять этот показатель. В случае если уровень холестерина повышен, не стоит сразу хвататься за таблетки. Врач общей практики Марина Беляева и невролог Алексей Борисов считают, что "сбить" холестерин можно другими способами.

Доктора отметили, что нормализовать этот показатель в крови можно просто скорректировав образ жизни. Важно регулярно отдыхать — не только в выходные, но и на протяжении всей недели. Не смогли медики избежать и разговоров о спорте, они считают, что у активных людей уровень холестерина гораздо ниже, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни.

"Оптимальный уровень – 3-4 тренировки в неделю минимум по 40 минут", — посоветовал Алексей Борисов.

Также эксперты заявили, что питание имеет больше влияние на этот показатель крови. Чтобы холестерин нормализовался, следует употреблять больше растительных продуктов, которые богаты клетчаткой. Кроме того, стоит отказаться от никотина, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Врачи подчеркнули, что если снизить уровень холестерина самостоятельно не получается, то следует обратиться в больницу.

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