Сбросить вес всего за неделю: модель Решетова поделилась секретом

Экспресс-диетой, первая вице-мисс России 2014 пользовалась сама в период показов

Анастасия Решетова рассказала о действенной экспресс-диете, которая поможет быстро сбросить вес. Адепт здорового образа жизни отметила, что она испробовала множество вариантов быстрого похудения, однако действительно рабочих и безопасных среди них немного. Об этом способе 1-я вице-мисс России 2014 рассказала в своей книге "Сегодня я проснулась другой".

По мнению Анастасии, чтобы быстро прийти в форму следует есть мясо и овощи. За один прием пищи не больше 150 граммов белка. Обязательно обильное питье, а в течение дня следует налегать на спорт. Первые плоды такой диеты можно увидеть уже через неделю.

Решетова напомнила, что любая диета — это небезопасно и гораздо лучше на протяжении длительного времени придерживаться здорового питания — тогда и вес будет стабилен, и организм не получит стресса. Однако, в качестве "скорой помощи" перед важным событием такой метод можно использовать, но не часто, передает слова модели женский журнал "Клео.ру".

Также Решетова посоветовала не пользоваться "интернетными" диетами. По мнению фитнес-гуру, они крайне опасны, могут вызывать гормональные сбои и другие опасные заболевания.

Ранее мы поделились норвежской диетой, которая считается одной из самых безопасных.