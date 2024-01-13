Эксперт рассказал о самой опасной обуви на зиму

Эксперт рассказал о самой опасной обуви на зиму
Фото:unsplash.com
Она может быть катастрофически опасной для здоровья

При выборе зимней обуви многие в первую очередь думают о тепле. Однако неправильно подобранные ботинки могут нанести серьезный вред здоровью, сообщил врач-остеопат Дмитрий Симкин. Самыми небезопасными, по словам медика, считаются модели с мягким корпусом и плоской подошвой.

"Сюда относятся модные дутики, сноубутсы и особенно любимые многими угги",  — поделился в интервью доктор.

По словам врача Симкина, такая обувь может не только усугубить болезни ног, но и спровоцировать развитие новых форм деформации стоп. Именно в "плоскостопых" моделях, по мнению остеопата, чаще всего происходят травмы. Кроме того, угги особенно опасны для беременных женщин и полных людей. 

Угги и дутики не сильно лучше устаревших валенок, и именно в этом их главная проблема, сообщил Дмитрий. В правильной обуви обязательно должен быть небольшой каблук, рассказал врач. В таких моделях людям проще держать спину ровной, кроме того, ноги в конце дня будут менее уставшие. 

Также доктор отметил, что в уггах нет возможности использовать медицинскую ортопедическую стельку  —  "родная" из обуви не вытаскивается, а класть сверху нельзя  —  будет тесно. 

Ранее врачи рассказали, как снизить холестерин в крови без лекарств. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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