Какие болезни вызывают жажду: мнение эндокринолога

Первым возможным неугом является сахарный диабет

О том, что пить воду нужно и желательно побольше в течение дня, говорят многие врачи. Конечно, речь о чистой воде, а не о чае или кофе. Количество обычно называют одно и то же. Как правило, звучит цифра в два литра, это средняя норма воды на сутки. Можно рассчитать точнее: 30 мл воды на каждый килограмм веса. Но бывает, что пить хочется чаще и больше, чем обычно. Как правило, это тревожный звоночек.

Жажда – нормальный порыв, когда организм сообщает, что надо бы восполнить в нем жидкость. Но, отмечает эндокринолог Елена Губкина, если она усилилась без видимых причин, стоит насторожиться. Как минимум, это может намекать на ряд болезней.

Первое, о чем можно подумать – сахарный диабет. Организм старается сбросить лишнюю глюкозу через почки, забеги в туалет учащаются и, соответственно, повышается жажда. Еще это могут быть тиреотоксикоз, то есть усиленная функция щитовидной железы, заболевания почек или мочевыводящей системы, повышенный кальций в крови или банальное обезвоживание, связанное с физической активностью, жарой или сниженным потреблением чистой воды.

В любом случае, заметив, что без оснований жажда усилилась (а климат, физическая активность и рацион прежние), обратитесь к врачу. Самолечение и самодиагностика – плохая идея, диагноз ставить должен профессиональный врач, он же назначает лечение.

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