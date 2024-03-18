К чему приводит детское вегетарианство и сыроедение: мнение врача

Специалист призвала не уподобляться модным течениям, не взвесив все "за и против"

С раннего детства мы наследуем от родителей не только пищевые предпочтения, но и подход к выбору тех или иных продуктов. Если у взрослых есть проблемы с лишним весом, то, вероятнее всего, с этим столкнется и ребенок, заявила врач-диетолог Кристина Войт. Специалист рассказала, как сыроедение и вегетарианство могут отразиться на детях.

Медик отметила, что в этих пищевых течениях нет ничего плохого. Однако, выбирая такой образ жизни, человек должен иметь здоровый ЖКТ и отсутствие дефицитов важных веществ. Также ему предстоит особо тщательно составлять рацион на день. Особенно если речь идет о меню для детей, которых приобщают к такому режиму питания.

Войт подчеркнула, что для полноценного развития мозга и костей ребенку необходим белок. Однако этого микроэлемента будет недостаточно, если питаться исключительно овощами. Вегетарианцам с растущим организмом в меню обязательно нужно включать бобы и другие высокобелковые растительные продукты, предупредила диетолог.



"Велика вероятность дефицитов, низкого иммунитета, пониженная мозговая деятельность, для детей – риски задержки физического и умственного развития", — рассказала Кристина о последствиях.

Диетолог отметила, что часто сыроеды отказываются в том чисел и от питьевой воды, предпочитая ей овощные фреши. По словам врача, это тоже может привести к печальным последствиям.

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