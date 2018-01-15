Анкара отреагировала на создание американцами некой боевой структуры в САР

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турки уничтожат создаваемую Вашингтоном "армию по защите границ Сирии" еще до ее появления. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 15 января.

"Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ", - сказал Эрдоган.



Ранее стало известно, что в новую "армию" должны войти бойцы "Демократических сил Сирии" (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, отмечает Hürriyet Daily News.

Между тем турецкий лидер заявил, что "операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту", и вооруженные силы страны "быстро" закроют тему Африна и Мюнбича. "Затем придет черед других регионов", - цитирует Эрдогана "Анатолийское агентство".

"Это 30-тысячное формирование, которое планирует создать Вашингтон, должно называться "армией вероломных предателей", - отметил турецкий глава. Он не сомневается, что при первом же удобном случае, бойцы этой военизированной структуры направят свое оружие и против самих же американцев.



Эрдоган посоветовал никому не становиться на пути Анкары в борьбе против террористов, "в противном случае Турция не отвечает за возможные последствия".

Он призвал убрать флаги своих стран из тех районов, где находятся сейчас бойцы незаконных формирований, пока туркам не пришлось передать их лично представителям этих государств. "Сорвите нашивки своих армий с униформы террористов, пока нам не пришлось зарыть в землю тех, кто стоит в одном ряду с боевиками", - подчеркнул Эрдоган.

Инициатива американцев вызвала критику и в российском МИД. Так, сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что создание Вашингтоном так называемой зоны пограничной безопасности в Сирии "означает обособление огромной территории вдоль границы с Турцией и Ираком к востоку от реки Евфрат". Данные территории в настоящее время, по его словам, контролируются "сирийскими демократическими силами, но там сложные отношения между курдами и арабами". В Москве опасаются, что такими действиями США взяли курс на раздел Сирии.