В МИД России рассказали о тайных планах американских дипломатов

В министерстве иностранных дел РФ заявляют, что посольство США в Москве периодически скрытно передают деньги оппозиционным группам для дестабилизации политической обстановки в нашей стране. Об этом в четверг, 18 января, говорится в комментарии российского дипведомства, размещенном на его сайте.

"В отличие от посольств США, нередко прибегающих к скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам, в том числе на цели дестабилизации внутриполитической обстановки, Россия такими вещами не занимается", - отметило министерство.

Данное заявление выпущено в связи с публикацией порталом BuzzFeed конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипучреждений в США и ряда сотрудников посольства РФ.

В ведомстве отметили, что данный ресурс является информационным инструментом американских спецслужб и подобная публикация не могла произойти без ведома властей Соединенных Штатов. В МИД утверждают, что издание использовало контактную информацию российских дипломатов из их банковских анкет, которые невозможно получить без санкции соответствующих госорганов США.

"Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, - дело рук официального Вашингтона", - подчеркивается в заявлении. Москва называет такие действия настоящим преступлением.

В МИД отмечают, что "американские русофобы" намеревались этой публикацией с помощью подтасовок добытых сведений доказать якобы вмешательство РФ в выборы в США. "Инициаторы очередной антироссийской провокации пытаются придать конспирологический характер обычным переводам зарплаты, перечислению дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежам строительным фирмам за проведенный ремонт", - утверждают в ведомстве.

Москва обвинила Вашингтон в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвала "США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение".А также потребовала от американцев исполнять собственное национальное законодательство.