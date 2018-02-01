Президент Чехии контактирует с украинскими сепаратистами
Президент Чехии Милош Земан, переизбранный на второй срок в прошедшие выходные, поддерживает тесные контакты с руководством русинской организации, которая добивается признания русинов на Украине и автономии Закарпатья. Об этом в четверг, 1 февраля, пишет чешское издание Aktualne.
Как сообщает издание, Василий Джуган и Михаил Тяско, которые входят в руководство Всемирного совета подкарпатских русинов, находились в избирательном штабе чешского президента в субботу, 27 января. Отмечается, что они контактируют с Земаном уже много лет. Русины принимают участие в официальных мероприятиях, организованных офисом главы Чехии, а в 2017 г. даже сопровождали Земана в ходе его рабочей поездки в Россию.
"Хотя Джуган и Тяско в течение долгого времени живут в Чехии, их программа - признание русинского народа на Украине и автономия Закарпатской области, в прошлом - Подкарпатской Руси в составе Чехословакии. Они также выступают против украинского правительства, что часто и отчетливо выражают в социальных сетях", - пишет издание.
Сообщается, что киевские власти считают Всемирный совет подкарпатских русинов "антиукраинской организацией, которая поддерживает контакты с Россией".
"Некоторые представители этой организации известны тесными контактами с РФ и поддерживают ее агрессию против Украины. К их антиукраинской деятельности мы относимся негативно", - заявил в комментарии изданию посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
По словам Тяско, глава Чешской Республики и лидер местных ультраправых Томио Окамура поддерживают требования русинов.
"Президент демократично сказал, что не видит ничего плохого в том, что русины могут быть признанными, если они этого хотят, во всех соседних государствах, а также в России, и что он не видит причин, почему Украина не должна признавать русинский народ", - сказал Тяско.
Между тем пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек заявил, что между Земаном и Джуганом с Тяско нет никаких личных отношений. Он также отверг утверждения, что Земан якобы поддерживает требование Всемирного совета подкарпатских русинов об автономии в составе Украины.
Напомним, в октябре прошлого года, выступая на Парламентской
ассамблее Совета Европы, Земан призвал Киев и Запад трезво взглянуть на ситуацию и признать
российский суверенитет над Крымом "делом решенным".
По его мнению, вопрос между Незалежной и РФ можно решить "или в финансовой форме, или нефтью
и газом". Москва твердо отвечает, что тема принадлежности полуострова закрыта.
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