Ядерная доктрина США удручила Москву
"США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких "агрессивных стратегиях", - отмечается в заявлении МИД РФ .
Эти утверждения не имеют ничего общего с реальным положением дел. Российская военная доктрина ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя сценариями: в ответ на агрессию с использованием оружия массового поражения либо с использованием обычного оружия, когда под угрозу было бы поставлено само существование России как государства.
Декларируемая Вашингтоном готовность прибегнуть к ядерному оружию для того, чтобы воспрепятствовать России применить свои ядерные вооружения, означает, по оценке МИД РФ, "попытку подвергнуть сомнению наше право на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях".
Пентагон 2 февраля обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В документе говорится, что Вашингтон распространяет обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия более чем на 30 государств и не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.
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