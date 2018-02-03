Ядерная доктрина США удручила Москву

Содержание американской ядерной доктрины вызывает глубокое разочарование своей антироссийской направленностью

"США обосновывают свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил и якобы имеющее место возрастание роли ядерного оружия в российских доктринальных установках. Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких "агрессивных стратегиях", - отмечается в заявлении МИД РФ .

Эти утверждения не имеют ничего общего с реальным положением дел. Российская военная доктрина ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя сценариями: в ответ на агрессию с использованием оружия массового поражения либо с использованием обычного оружия, когда под угрозу было бы поставлено само существование России как государства.

Декларируемая Вашингтоном готовность прибегнуть к ядерному оружию для того, чтобы воспрепятствовать России применить свои ядерные вооружения, означает, по оценке МИД РФ, "попытку подвергнуть сомнению наше право на самооборону при парировании агрессии в критических для существования государства ситуациях".

Пентагон 2 февраля обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В документе говорится, что Вашингтон распространяет обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия более чем на 30 государств и не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на США с использованием обычных вооружений.