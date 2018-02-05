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Армия Южной Осетии вошла в состав ВС России

Фото: wikipedia.org
Соответствующий документ подписан российским лидером

Соглашение с Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав ВС РФ ратифицировал президент России Владимир Путин. Документ опубликован в понедельник, 5 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства внес на утверждение в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией в декабре прошлого года. Депутаты его одобрили 24 января, а уже 30-го его поддержалкомитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

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Согласно документу, граждане Республики Южная Осетия на законных основаниях и в добровольном порядке смогут служить в составе четвертой гвардейской военной базы ВС РФ, расположенной в городе Цхинвал и поселке Джава.

Соглашением регулируются вопросы постановки на воинский учет граждан ЮО, которые имеют российское гражданство и желающие поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы России, порядок приема их на военную службу, осуществление комплекса мероприятий по медосвидетельствованию, профессиональному отбору и определению соответствия этих лиц другим требованиям, пишет ТАСС.

Документ предусматривает освобождение от призыва в армию другой стороны, если гражданин отслужил в ВС одной из них.

Документ устанавливает порядок обмена, условия и меры по защите данных, составляющих гостайну сторон, в ходе реализации и по окончании действия соглашения, которое определяется межправительственным соглашением о взаимной защите секретной информации от 7 сентября 2010 года.

Напомним, Россия признала Южную Осетию в качестве независимого государства от Грузии в августе 2008 года сразу после того, как Тбилиси попытался вооруженным путем вернуть республику под свою юрисдикцию.

Елена УСОВА
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