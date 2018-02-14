Лукашенко разрешил отрубать руки тиранам
Нужно всего лишь семейному "борову" оторвать руки. Так решить проблему домашнего насилия предложил Генпрокуратуре президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе
совещания по вопросам внутренней и внешней безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
"Делайте, что хотите там. Повыворачивайте им руки и поотрубайте руки. Это же не дело, что дети боятся домой идти, потому что там завелся боров, который терроризирует семью", – заявил Лукашенко.
Президент добавил, что власти не могут допустить, чтобы "какой-то бандюган издевался над детьми в семье и над женщиной".
Также он отругал правоохранителей, которые бодро рапортуют, что не за горами победа над наркоманией, "однако на границе задерживаются тонны наркотиков, при этом подавляющее число уголовных дел возбуждается за десятые и сотые доли граммов". По его словам, силовики не ловят крупных наркоторговцев, а "наказывают всякую мелочь".
Ну и досталось руководству МВД за то, что они не предлагают мер по борьбе с алкогольным фальсификатом на внутреннем рынке, в то время как из года в год увеличивается число погибших от отравлений суррогатными напитками.
Как пишет "Росбалт", сейчас в стране функционируют почти 150 центров по поддержке жертв семейного насилия. За 5,5 лет туда поступило более 10,5 тыс. звонков, из которых 94% – от женщин.
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