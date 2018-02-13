Лукашенко раскритиковал Россию за жадность
Россия недооценивает опасность, которая угрожает ОДКБ со стороны внешних врагов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Республики во вторник, 13 февраля. По его мнению, членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно быть готовыми в любой момент дать отпор противнику. Для этого Россия должна дать денег на модернизацию армии в странах – членах Организации или хотя бы безвозмездно предоставить им новое вооружение. Иначе пусть пеняет на себя, предупредил Батька.
"Серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы – Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, – такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться", – указал Лукашенко. В качестве примера он привел свою страну:
"Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении. А здесь сегодня наиболее опасное направление", – напомнил Батька. При этом он попросил не подозревать его в меркантильности. "Я не в том плане, что мы … в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия", – подчеркнул он. Однако отметил, что "Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы", а другим помогать отказывается. Хотя всем понятно, что в случае необходимости основное бремя по защите общего пространства ляжет именно на Россию – и это выйдет дороже. Поэтому после президентских выборов в РФ Лукашенко твердо намерен вернуться к обсуждению этого вопроса с Кремлем.
Впрочем, Батька призвал не сомневаться в крепких союзнических отношениях России и Белоруссии. "Несмотря на различные домыслы, информационную шумиху, ровно и спокойно проведено совместное стратегическое учение "Запад-2017", – напомнил он, намекнув, что и дальше может быть все хорошо.
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