Минск начал метать икру
Белоруссия - родина не только картошки и тракторов. Республика выпускает и такие продукты, как черная и красная икра. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.
На встрече с председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрием Сенько во вторник, 30 января, Батька посетовал, что получает попреки от России за то, что через белорусскую территорию идут незаконные поставки санкционных продуктов из третьих стран.
"В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то", - пожаловался Лукашенко. Однако, по его мнению, попреки звучат от завистников и ненавистников Республики, которые неспособны порадоваться, что "в Белоруссии начали производить и черную, и красную икру".
"Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее российские таможенники раскрыли сеть нелегальной поставки контрафактных продуктов из Белоруссии: по документам фрукты и овощи были местного производства, однако экспертиза показала, что выращены они были в странах Восточной и Западной Европы и даже в Африке.
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