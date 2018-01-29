Белоруссия уходит от России
Белоруссия объявила об амбициозных планах снижения зависимости от российского рынка. О переориентации экспорта страны рассказал первый замминистра сельского хозяйства Республики Леонид Маринич в программе телеканала ОНТ.
По словам замминистра, в 2017 г. в Белоруссии произведено сельхозпродукции более чем на $9 млрд, это на 4% больше, чем в 2016-м. При этом экспорт белорусских продуктов в ушедшем году поставил настоящий рекорд, достигнув почти $5 млрд (в 2016 г. он составил $4,2 миллиарда). Белоруссия поставляет сельхозпродукцию в 70 стран мира, среди них Италия, Великобритания, Египет, Китай. В 2017 г. добавилось 15 новых стран, куда идут белорусские продукты. Речь идет не просто о продаже сырья, как 10 лет назад, а об экспорте переработанной продукции, отметил чиновник.
Маринич подчеркнул, что в Республике также выросла эффективность производства молока. Аграрии не просто увеличивают поголовье стада - идет работа с кормами, модернизируется животноводство.
Чиновник отметил, что Белоруссия в настоящее время избавляется от зависимости от России. Если раньше Минск отправлял 97% продукции в Москву, то сегодня речь идет о 91,4%. В целом, что касается уровня продовольственной безопасности, по производству молока, мяса, зерна и яиц в расчете на душу населения Белоруссия не только опережает все постсоветские страны, но идет впереди таких аграриев, как Франция и Германия.
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