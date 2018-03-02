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Неприступность Крыма вызвала восхищение

Кадр из фильма &amp;#34;Мстители&amp;#34;
Украинский генерал сравнил полуостров с авианосцем

Военные Незалежной выразили беспокойство в связи с тем, что Россия усилила свое военное присутствие в Крыму.

Регион стал "непотопляемым авианосцем", заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Radio Hayat.

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"Путин неоднократно делал заявления, что Крым – это неприступная крепость. Это одно название, непотопляемый авианосец – второе название", – напомнил генерал.

По мнению Романенко, суть дела от смены названий не изменяется. Бывший замначгенштаба подчеркнул, что Россия дислоцировала на полуострове наземные войска и современное оружие, в том числе средства ПВО, новую артиллерию, танки и авиацию. В Крым завезены и модернизированные военно-космические комплексы: С-300, С-400, МиГ и Су. С полуострова можно запускать ядерные ракеты, крылатые ракеты и ядерное оружие, предупредил украинский военный.

Валентина МАЙОРОВА
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