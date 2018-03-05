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Прибалтика испортила отношения России и ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press
Дипломат раскрыл тайны политического закулисья

Тесным партнерским отношениям Москвы и Брюсселя помешали Прибалтийские страны. Об этом откровенно рассказал бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.

Дипломат раскрыл, что в начале 2000-х гг. в Евросоюзе шли активные процессы по интеграции России в общеевропейское экономическое пространство.

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"Тогда мы размышляли, как вывести отношения Франции и России на новый уровень. Возможно, тогда как раз было время для создания общего экономического пространства. Владимир Путин был полностью с этим согласен", – рассказал Бланшмезон в интервью Sputnik France.

Более того, предварительные переговоры на этот счет уже шли. В 2003 г. они несколько застопорились из-за позиции Еврокомиссии: там настаивали, что "Газпром" – это монопольная компания, которая не вписывается в энергетическую стратегию Европы.

Однако настоящую стену между Москвой и Брюсселем возвели бывшие советские Рига, Таллин и Вильнюс. В 2004 г. они были приняты в Евросоюз и сразу начали гнуть там антироссийскую линию. В частности, они выступили резко против соглашения об экономическом союзе между РФ и ЕС, поэтому переговоры на этот счет были остановлены.

Французский дипломат выразил уверенность, что в ближайшие годы если не с ЕС, то по крайней мере с Парижем Москва выйдет на новый, более тесный уровень сотрудничества и взаимопонимания. В частности, сейчас готовится визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум, который в этом году состоится в конце мая.

Николай ВИКТОРОВ
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