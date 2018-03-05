Прибалтика испортила отношения России и ЕС
Тесным партнерским отношениям Москвы и Брюсселя помешали Прибалтийские страны. Об этом откровенно рассказал бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон.
Дипломат раскрыл, что в начале 2000-х гг. в Евросоюзе шли активные процессы по интеграции России в общеевропейское экономическое пространство.
"Тогда мы размышляли, как вывести отношения Франции и России на новый уровень. Возможно, тогда как раз было время для создания общего экономического пространства. Владимир Путин был полностью с этим согласен", – рассказал Бланшмезон в интервью Sputnik France.
Более того, предварительные переговоры на этот счет уже шли. В 2003 г. они несколько застопорились из-за позиции Еврокомиссии: там настаивали, что "Газпром" – это монопольная компания, которая не вписывается в энергетическую стратегию Европы.
Однако настоящую стену между Москвой и Брюсселем возвели бывшие советские Рига, Таллин и Вильнюс. В 2004 г. они были приняты в Евросоюз и сразу начали гнуть там антироссийскую линию. В частности, они выступили резко против соглашения об экономическом союзе между РФ и ЕС, поэтому переговоры на этот счет были остановлены.
Французский дипломат выразил уверенность, что в ближайшие годы если не с ЕС, то по крайней мере с Парижем Москва выйдет на новый, более тесный уровень сотрудничества и взаимопонимания. В частности, сейчас готовится визит президента Пятой республики Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум, который в этом году состоится в конце мая.
В Москве произошла жуткая авария
Мартовская метель привела к крупному ДТП на шоссе на западе столицы
Звягинцев пролетел мимо "Оскара"
Российскому режиссеру престижной премии не досталось
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина