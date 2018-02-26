Эстонская армия спела об убийстве русских
Эстонские военные поют в строю об убийстве русских. Ответ о достоверности этой информации ждут правозащитники центра "Китеж". Они направили запрос в Минобороны Эстонии с копией Канцлеру права и Уполномоченной по равноправию.
До центра дошли сведения о том, что в одной из воинских частей солдаты маршируют под "Песню лесных братьев", в которой, в частности, поется:
"Моя мать и отец были расстреляны.
Дорогая отправлена в Сибирь.
Теперь брожу по болотам и тропам.
И убиваю русских тибла."
"Тибла" в разговорном эстонском языке означает презрительное прозвище представителей русскоязычного населения Эстонии.
Подобная информация спровоцировала бурю негодований среди русских "срочников".
Добавим, "Лесные братья" – негласное название антисоветских вооружённых формирований в Прибалтике, которые "орудовали" в 1940-1950-х годах в Эстонии, Латвии и Литве. Они выступали за восстановление независимости этих республик, утраченной в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР.
В Литве в 1944-1958 годах, в пик активности движения, от нападок "братства" погибли более 25 тысяч человек.
В быту к "лесным братьям" порой неточно относят все антисоветские вооружённые формирования, в том числе действовавшие на Западной Украине и в Западной Белоруссии.
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