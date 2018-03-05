Европейцам надоели собственные политики

Парламентские выборы в Италии показали основные политические тенденции в Европе, считает эксперт

Предварительные результаты прошедших 4 марта выборов в итальянский парламент подтвердили изменение политической ситуации в Европе.

Партией, набравшей самое большое число голосов, стало "Движение 5 звезд", сообщает Telegram-канал журнала "Россия в глобальной политике". Это политическое объединение, созданное бывшим комиком Беппе Грилло, до сих пор остается достаточно скандальным.

При этом по результатам выборов "5 звезд" набирают не менее 30% процентов, что для партии является огромным успехом. Движение раскрутилось как протестная сила и всегда выступало даже против работы в правительстве.

Однако крупный успех на парламентских выборах поставил перед партией новую задачу: стать полноценной политической силой, способной к работе в коалиции и государственному управлению.

Политические аналитики прогнозируют, что в новом правительстве, вероятно, будет воссоздана коалиция, которая ранее существовала в годы, когда премьер-министром Италии был Сильвио Берлускони: "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии".

"Вперед, Италия" Берлускони и союзная с ней правая "Лига" (ранее называвшаяся "Лига Севера") набрали примерно по 15% каждая. "Братья Италии", за которых проголосовали около 5% избирателей, – постфашистская партия. При этом самому Берлускони запрещено участвовать в деятельности кабинета министров до 2019 г., однако он не скрывает, что планирует быть главным посредником в решении коалиционных проблем в правительстве.

Политологи считают, что выборы в Италии подтвердили тенденции, проявившиеся в последние годы в Европе в целом: раздражение и усталость от надоевшего истеблишмента, непопулярность левых партий, расцвет евроскептицизма.

Кроме того, одним из главных итогов прошедших на Апеннинах выборов стало триумфальное возвращение в большую политику экс-премьера Сильвио Берлускони, лидера партии "Вперед, Италия", которого аналитики уже окрестили "политическим Фениксом".