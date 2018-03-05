Европейцам надоели собственные политики
Предварительные результаты прошедших 4 марта выборов в итальянский парламент подтвердили изменение политической ситуации в Европе.
Партией, набравшей самое большое число голосов, стало "Движение 5 звезд", сообщает Telegram-канал журнала "Россия в глобальной политике". Это политическое объединение, созданное бывшим комиком Беппе Грилло, до сих пор остается достаточно скандальным.
При этом по результатам выборов "5 звезд" набирают не менее 30% процентов, что для партии является огромным успехом. Движение раскрутилось как протестная сила и всегда выступало даже против работы в правительстве.
Однако крупный успех на парламентских выборах поставил перед партией новую задачу: стать полноценной политической силой, способной к работе в коалиции и государственному управлению.
Политические аналитики прогнозируют, что в новом правительстве, вероятно, будет воссоздана коалиция, которая ранее существовала в годы, когда премьер-министром Италии был Сильвио Берлускони: "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии".
"Вперед, Италия" Берлускони и союзная с ней правая "Лига" (ранее называвшаяся "Лига Севера") набрали примерно по 15% каждая. "Братья Италии", за которых проголосовали около 5% избирателей, – постфашистская партия. При этом самому Берлускони запрещено участвовать в деятельности кабинета министров до 2019 г., однако он не скрывает, что планирует быть главным посредником в решении коалиционных проблем в правительстве.
Политологи считают, что выборы в Италии подтвердили тенденции, проявившиеся в последние годы в Европе в целом: раздражение и усталость от надоевшего истеблишмента, непопулярность левых партий, расцвет евроскептицизма.
Кроме того, одним из главных итогов прошедших на Апеннинах выборов стало триумфальное возвращение в большую политику экс-премьера Сильвио Берлускони, лидера партии "Вперед, Италия", которого аналитики уже окрестили "политическим Фениксом".
В Москве произошла жуткая авария
Мартовская метель привела к крупному ДТП на шоссе на западе столицы
Звягинцев пролетел мимо "Оскара"
Российскому режиссеру престижной премии не досталось
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина