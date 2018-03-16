Госдума сформирует правовую основу развития страны

На следующей неделе депутаты представят свои предложения по реализации президентских поручений

Государственная дума совместно с правительством РФ готовит законодательную базу, предусмотренную поручениями президента страны. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в пятницу, 16 марта.

"22 марта межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации послания президента", – приводит его слова пресс-служба Госдумы, отмечая, что данная группа была создана по решению Совета Думы, принятого 1 марта после того, как президент страны обнародовал свое Послание Федеральному Собранию.

Володин подчеркнул, что депутатам предстоит "сформировать правовую основу развития страны на последующие десятилетия".

"По ряду направлений мы уже проделали определенную работу, чтобы принять решения в сроки, поставленные президентом: в области цифровой экономики, строительства жилья, здравоохранения. Эти и другие вопросы профильные комитеты Государственной думы будут прорабатывать вместе с отраслевыми министерствами", – сообщил спикер.

Как писало ранее "Утро", 16 марта Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего Послания Федеральному Собранию. Большинство из них касаются решения экономических и социальных задач, необходимых для дальнейшего развития страны и укрепления благополучия граждан. В связи с этим депутатам предстоит проработать десятки законопроектов, касающихся социальной сферы, налоговой политики, роста производительности труда, а также обеспечения лидерства по ключевым направлениям – цифровой экономики, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и образования, сообщил Володин.