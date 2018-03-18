В "Единой России" заявили о важности участия в выборах

Принимая участие в голосовании на выборах президента, жители страны выбирают свое будущее

По словам секретаря Генерального совета партии, вице-спикера Совета федерации Андрея Турчака, россияне сегодня делают выбор, от которого зависит процветание России.

"Сегодня, как и крымчане 4 года назад, россияне делают исторический выбор. Нам всем предстоит определить, в какой стране будут расти наши дети и внуки. Я свой выбор сделал. Призываю сделать то же самое, не оставлять свой голос под подушкой, а прийти и проголосовать за своего кандидата", – обратился Турчак к согражданам.

Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов согласен с тем, что 18 марта граждане России выбирают свое будущее. "Сегодня действительно знаменательный, объединяющий нацию день. День, когда все мы выбираем, каким станет будущее. Четыре года назад, 18 марта, жители Крыма и Севастополя приняли историческое решение о возвращении в состав России, сделав выбор в пользу будущего. Сегодня выбор сделает вся Россия, граждане страны придут на избирательные участки и поддержат своего кандидата", – сказал Грызлов, назвав участие в голосовании проявлением истинного патриотизма.

Заместитель председателя Госдумы, руководитель парламентской фракции "Единой России" Сергей Неверов убежден, что от того, какой выбор сделают сегодня граждане, зависит, как будет развиваться каждый регион, каждый район и населенный пункт страны. "Граждане России являются единственным источником власти, и именно вам предстоит определить, кто станет нашим президентом", – сказал Неверов, добавив: "Не будьте равнодушными. Голос каждого важен!".

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", член думского комитета по госстроительству и законодательству Ольга Баталина подчеркнула, что для нее нет вопроса – идти ли на выборы. "Ко всему, что важно лично для нас, мы относимся с особенной тщательностью. Что важно для меня, моей семьи, для многих моих друзей и коллег? Во-первых, это безопасность. Во-вторых, будущее и возможность его планировать", – говорит парламентарий. По словам Баталиной, участие в выборах дает и уверенность в будущем.

Сделать ответственный выбор призвал россиян замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Думы Евгений Ревенко. "Равнодушных быть не должно. Сегодня нам всем нужно ответить на вопрос: какой будет страна, в которой жить и нам, и нашим детям. Для этого надо сделать простой, но весьма серьезный шаг – прийти на избирательный участок", – сказал Ревенко. Выборы – важнейший инструмент демократии, которым может воспользоваться "только по-настоящему сильный, неравнодушный, а главное – ответственный человек. И я верю, что таких в нашей стране подавляющее большинство. Сегодня мы выберем свое будущее", – сказал Ревенко.

Замсекретаря Генсовета Партии, депутат Думы Сергей Железняк напомнил, что президент страны является гарантом защиты традиционных ценностей, сохранения истории, технологического прогресса, социального благополучия и культурного многообразия, и подчеркнул, что России важно мнение каждого ее гражданина. "Прийти на выборы президента и проголосовать за кандидата, которому мы можем доверить судьбу Отечества, – это большая честь и почетная обязанность, закрепленная в Конституции нашей страны", – подчеркнул Железняк. "Приходите на выборы всей семьей, приводите друзей, станьте непосредственным участниками и активными творцами нового этапа в жизни нашей великой России", – призвал он.