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Лукашенко раскрыл главный страх России

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Глава Белоруссии уверен, что РФ всегда будет идти к ним на помощь

Президент Александр Лукашенко на встрече с творческой молодежью заявил, что русские всегда помогут белорусам, так как боятся потерять их.

"Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь", – приводит слова президента агентство "БЕЛТА".

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Политик назвал россиян братьями белорусов, одновременно припомнив, что Россия вводила ограничения на молоко и сахар из Республики, а также перекрывала поставки нефти и газа. "Всякое бывает. Я это все пережил сполна. Так и мы же не святые. На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы", – философски подытожил Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что он больше чем кто-либо является сторонником независимости Белоруссии, назвал свою страну островком стабильности в схватке между Западом и Россией и призвал своих соотечественников ни в коем случае не расслабляться. В противном случае Минску "оторвут голову, и даже не почувствуем", добавил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии публично выражал недовольство условиями членства своей страны в Евразийском экономическом союзе и обещал, что не станет терпеть ограничительные меры, принятые Россией против белорусского молока.

Валентина МАЙОРОВА
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