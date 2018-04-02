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Трамп предотвратил покушение на страну

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ting Shen
Он призвал конгрессменов задействовать "ядерную опцию" в борьбе с мигрантами

США срочно нужен закон о защите границ. Только так поток нелегалов из Мексики может быть остановлен. В противном случае, американцы останутся без Соединенных Штатов, предупредил президент Дональд Трамп. По традиции, важное политическое заявление он сделал через Twitter.

"Конгресс должен немедленно принять закон об охране границы", – указал Трамп. Он напомнил законодателям о "ядерной опции" (Nuclear Option), которую можно использовать, "чтобы остановить масштабный поток людей и наркотиков". Трамп отметил, что сами пограничники – большие молодцы, но "слабые законы", принятые в эпоху демократического большинства в Конгрессе, не дают сотрудникам службы иммиграционного контроля (ICE) качественно выполнять свою работу. "Действуй сейчас же, Конгресс, или нашу страну украдут", – написал Трамп.

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Впрочем, большую часть вины президент США возложил на Мехико. По его мнению, мексиканские власти в состоянии преградить путь бесконечным "караванам" нелегальных мигрантов, пробирающихся в США. Если они этого не сделают, Вашингтон готов выйти из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), пригрозил Трамп.

Ранее американский лидер выдвинул идею строительства стены вдоль границы с Мексикой. Однако в Конгрессе опасаются, что этот проект окажется слишком тяжелой ношей для бюджета страны.

"Ядерная опция" позволяет законодателям разрешить противоречия по важным для страны законопроектам – в этом случае объявляется голосование и документ может быть принят простым большинством.

Николай ВИКТОРОВ
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