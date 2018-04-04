Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО окопалась у российских границ

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaroslav Ozana
Шойгу раскрыл, какой повод использует Запад для наращивания военного потенциала

Запугать общественность несуществующей угрозой со стороны России, а потом под это дело пустить миллиарды на усиление военного потенциала и перегруппировку войск – вот тактика, которую используют США и НАТО. Об этом рассказал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений, – сообщил министр, выступая в среду, 4 апреля, на Московской конференции по международной безопасности. – Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях. Количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер", – приводит РИА "Новости" слова Шойгу.

По теме

Только с января этого года истребители Воздушно-космических сил России были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранной авиатехники более 25 тыс. раз, подчеркнул он. При этом идти на диалог Запад явно не хочет. В частности, на днях, в рамках британской истерии по поводу отравления Скрипаля, Альянс объявил нежелательными персонами 7 российских дипломатов, работающих в Брюсселе. А новым сотрудникам, которые должны были сменить предшественников в российском представительстве при штаб-квартире НАТО, отказались выдавать визы.

"Мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены", - заявил Шойгу. Он подчеркнул, что боевой потенциал вооруженных сил РФ поддерживается на должном уровне и обеспечивает безопасность России и ее союзников.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4-5 апреля. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Эрдоган увел у Путина девушку

Курьезный момент попал на видео

Китай бросил клич на борьбу с США

Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей