НАТО окопалась у российских границ

Шойгу раскрыл, какой повод использует Запад для наращивания военного потенциала

Запугать общественность несуществующей угрозой со стороны России, а потом под это дело пустить миллиарды на усиление военного потенциала и перегруппировку войск – вот тактика, которую используют США и НАТО. Об этом рассказал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений, – сообщил министр, выступая в среду, 4 апреля, на Московской конференции по международной безопасности. – Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях. Количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер", – приводит РИА "Новости" слова Шойгу.

Только с января этого года истребители Воздушно-космических сил России были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранной авиатехники более 25 тыс. раз, подчеркнул он. При этом идти на диалог Запад явно не хочет. В частности, на днях, в рамках британской истерии по поводу отравления Скрипаля, Альянс объявил нежелательными персонами 7 российских дипломатов, работающих в Брюсселе. А новым сотрудникам, которые должны были сменить предшественников в российском представительстве при штаб-квартире НАТО, отказались выдавать визы.

"Мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены", - заявил Шойгу. Он подчеркнул, что боевой потенциал вооруженных сил РФ поддерживается на должном уровне и обеспечивает безопасность России и ее союзников.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4-5 апреля.