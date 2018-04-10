Трамп направил в Сирию эсминцы

США готовятся нанести удар по Сирии, невзирая на мнение Совбеза ООН

Американский эсминец USS Porter может оказаться у берегов Сирии через несколько дней. Об этом газете Wall Street Journal сообщил источник в Пентагоне. Учитывая, что в настоящее время в Средиземном море уже находится ракетный эсминец США USS Donald Cook, обстановка в регионе становится весьма взрывоопасной.

Накануне стало известно, что Donald Cook, вооруженный 60 крылатыми ракетами "Томагавк", вышел из порта на Кипре и взял курс на Сирию. Это произошло на фоне воинственных заявлений Белого дома. Президент США Дональд Трамп прямо обвинил Москву и Тегеран в том, что они покрывают использование Дамаском химического оружия и, в частности, химатаку в городе Дума.

"Мы не можем допустить зверств, свидетелями которых мы стали. Мы не можем позволить этому происходить в нашем мире. Особенно, когда мы в состоянии с помощью мощи Соединенных Штатов, мощи нашей страны, остановить это", – передает Reuters слова Трампа. Американский лидер пообещал "очень скоро", "возможно, постфактум", сообщить мировой общественности, какие меры решил принять в отношении Дамаска и его сторонников. Причем собеседники агентства в американской администрации сообщили, что в качестве одной из целей "ответа" США рассматривается сирийский аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.

В понедельник, 9 апреля, Совбез ООН обсудил предполагаемую химатаку в Сирии. По данным России, сирийские войска не имеют к ней отношения. Но Вашингтону, как и прежде, не нужны факты. Как заявила постпред США при организации Никки Хейли, если Соединенные Штаты решат предпринять какие-то действия, их не остановит неодобрение Совбеза.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику" и прекратить бросать вызов глобальной безопасности. Он напомнил, что Америке никто не поручал роль мирового жандарма, и предупредил, что "силовые действия под ложными предлогами против Сирии … могут привести к самым тяжелым последствиям", передает РИА "Новости".

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов предупредил, что ВС РФ будут бить как по ракетам, так и по их носителям, если США решатся на ракетно-бомбовый удар по территории Сирии.