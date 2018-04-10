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В ВСУ не осилили американскую технику

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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В ожидании новых поставок вооружений из США украинские бойцы не могут осилить старое

Бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный заявил, что украинская армия не может освоить поступающее из США вооружение.

В интервью News One он подчеркнул, что для полноценного использования новой техники необходима специализированная подготовка кадров, а ее в ВСУ нет. Там не просто не умеют пользоваться современными приборами, такими как контрартиллерийские радары, но даже не могут освоить старые американские военные автомобили "Хаммер". Бессмертный констатировал, что для украинцев привычнее советская техника.

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"На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го и заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Также и дизельная техника", – утверждает политик.

Администрация США одобрила поставки оружия на Украину, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам президента Петра Порошенко, Киев рассчитывает получить американское оружие в 2018 году.

Валентина МАЙОРОВА
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