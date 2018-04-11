Непринятие проекта резолюции РФ по так называемой химатаке в Сирии стало лакмусовой бумажкой, которая говорит о многом

Документ, который Россия выставила на голосование, не получил должной поддержки. Для его принятия требовалось девять голосов. В итоге резолюцию поддержали пять стран, против выступили четыре. В том числе Великобритания и США.

Америка так же представила свой вариант по новому механизму расследования сирийских химатак. Эта резолюция, в отличие от российской, куда более агрессивна. Так, Штаты были заинтересованы в определении виновных в использовании химоружия и получении одобрения от Совбеза ООН на силовой ответ.



Россия же предложила тщательное расследование произошедшего комиссией, которая, однако, не должна принимать решение самостоятельно. Определение виновных российская сторона оставила на усмотрение Совета безопасности.

Напомним, документы, которые представили на голосование, должны были стать ответом на так называемую атаку с применением хлора и зарина, случившуюся в городе Дума. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что произошедшее в Сирии сильно смахивает на провокацию. Видео, которое выступает в качестве мнимых доказательств, растиражировали оппозиционные СМИ и катарский телеканал "Аль-Джазира".

Комментируя американский вариант резолюции, Небензя обвинил Вашингтон в попытке возродить совместный механизм расследования, который "покрыл себя позором", вынеся Сирии приговор без каких-либо доказательств.



Блокировка Россией проекта резолюции американской стороны вызвала настоящую истерику. Постпред США при ООН Никки Хейли выдвинула ультиматум. Она призвала членов Совета безопасности либо высказаться против документа РФ, либо промолчать. Вашингтон посчитал, что наша резолюция не гарантирует независимого расследования. Впрочем, американский вариант тоже не приняли.

Небензя высказался о провале документа РФ, с сожалением отметив, что произошедшее стало "лакмусовой бумажкой", которая говорит о многом.





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