Американские лекарства останутся в России

Запрет не коснется продукции, не имеющей аналогов

Пациенты в России могут не волноваться – запрет на импорт лекарств из США и ряда других стран не затронет препараты, у которых нет замены отечественного производства. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он подчеркнул, что законопроект об ответных мерах на санкции США ни в коем случае не ущемит права и возможности россиян.

"Специально в проекте закона в плане ограничений оговорено, что, допустим, лекарственные средства, которые не выпускаются на территории РФ, аналогов которым нет на территории РФ, не могут попасть под действие этих мер", – цитирует ИА REGNUM депутата.

Толстой отметил, что Москва никогда не была инициатором недружественных шагов. Однако санкционная политика США и их союзников не оставляет выбора: "Нас вынуждают защищать интересы нашей страны, интересы наших граждан и самостоятельную суверенную внешнюю политику президента РФ такими, в том числе, мерами", – отметил вице-спикер ГД.

В пятницу, 13 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с руководителями всех думских фракций внес на рассмотрение парламентариев документ, предполагающий ответные меры РФ на действия США и ряда стран Запада. В частности, речь идет о запрете на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, алкоголя, табака.