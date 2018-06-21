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Мэй усомнилась в величии Великобритании

Фото: flickr.com/Defence Images
Британский премьер допустила, что страна утратила статус сильной державы

Великобритания в панике. Глава кабмина Тереза Мэй потребовала от Минобороны доказательств, что Соединенное Королевство по-прежнему находится в одном ряду с мировыми военными державами первого порядка.

По мнению Мэй, мир изменился, поэтому Лондон должен "переосмыслить" свои возможности, в частности, оценить свой потенциал в кибервойнах, а также в плане противостояния угрозам, исходящим от России.

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"Люди схватились за головы", – так прокомментировала Financial Times заявления премьера. По данным газеты, сомнения Мэй в обороноспособности государства оказали "взрывное воздействие" на Минобороны. Пресс-секретарю Мэй пришлось даже оправдываться:

"Категорически неверно предполагать, что нынешняя позиция Великобритании как лидирующей в сфере обороны нации подверглась сомнению, – цитирует РИА "Новости" представителя британского премьера. – Премьер-министр решительно привержена поддержанию мощи вооруженных сил Великобритании и их способности противостоять и при необходимости устранять угрозы, с которым мы сталкиваемся", - заявили на Даунинг-стрит.

Впрочем, министра обороны Гэвина Уильямсона это не успокоило. Сейчас в Минобороны Великобритании кипит работа: там готовят доклад для премьера, в котором будет понятно расписано, что такое "современная военная держава" и как соотносится мощь Королевства с военным потенциалом США, России, Китая и Франции.

Николай ВИКТОРОВ
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