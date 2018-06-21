Мэй усомнилась в величии Великобритании
Великобритания в панике. Глава кабмина Тереза Мэй потребовала от Минобороны доказательств, что Соединенное Королевство по-прежнему находится в одном ряду с мировыми военными державами первого порядка.
По мнению Мэй, мир изменился, поэтому Лондон должен "переосмыслить" свои возможности, в частности, оценить свой потенциал в кибервойнах, а также в плане противостояния угрозам, исходящим от России.
"Люди схватились за головы", – так прокомментировала Financial Times заявления премьера. По данным газеты, сомнения Мэй в обороноспособности государства оказали "взрывное воздействие" на Минобороны. Пресс-секретарю Мэй пришлось даже оправдываться:
"Категорически неверно предполагать, что нынешняя позиция Великобритании как лидирующей в сфере обороны нации подверглась сомнению, – цитирует РИА "Новости" представителя британского премьера. – Премьер-министр решительно привержена поддержанию мощи вооруженных сил Великобритании и их способности противостоять и при необходимости устранять угрозы, с которым мы сталкиваемся", - заявили на Даунинг-стрит.
Впрочем, министра обороны Гэвина Уильямсона это не успокоило. Сейчас в Минобороны Великобритании кипит работа: там готовят доклад для премьера, в котором будет понятно расписано, что такое "современная военная держава" и как соотносится мощь Королевства с военным потенциалом США, России, Китая и Франции.
Трамп наводит мосты с Россией
Президент США поделился сокровенным желанием
Над участниками "Северного потока - 2" нависла угроза
Европейские партнеры "Газпрома" раздумывают о целесообразности строить газопровод
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- На Украине сгоняют под ружье всех подряд
- ВСУ прорываются в ЛНР
- Донбасс сравняют с землей во время ЧМ
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина