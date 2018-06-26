Двуличие европейских политиков проявилось на фоне миграционного кризиса

Евросоюз оказался не объединением единомышленников, а скорее, наоборот – организацией, члены которой вынуждены терпеть друг друга исключительно по соображениям территориальной близости. С каждым днем странам ЕС сложнее находить компромиссы, и, кажется, миграционный кризис может оказаться последним гвоздем в крышку гроба Евросоюза.

Накануне в ЕС пытались найти решение как раз проблемы мигрантов. Но вместо саммита получилось мини-собрание: на заседание прибыли представители только 16 государств из 28-ми. Лидеры Румынии, Венгрии и ряда других восточноевропейских стран еще ранее заявили: эти проблемы Старой Европы, Европы богатой и развитой, их не касаются. Мигранты из Африки и Ближнего Востока сами к ним не стремятся, а принимать у себя часть из них, чтобы разгрузить Италию, Францию и Германию, младоевропейцы больше не намерены.

Но и европейский костяк не может договориться между собой. Молодой президент Франции Эммануэль Макрон еще верит в идеалы и отстаивает их. "У нас в ЕС есть ценности, и каждый раз, когда мы их предаем, мы делаем самое худшее. Ценности – это уважение прав человека, уважение других государств и солидарность, которая нас скрепляет", – поучал он Ангелу Меркель.

Немецкий же канцлер, которая еще пять лет назад сама заявляла, что надо помогать беженцам и странам, который сталкиваются с наибольшим их количеством, сейчас, оказавшись перед реальной угрозой лишиться кресла из-за притока мигрантов, откровенно сдает позиции.

Сдался и Рим: принципы равноправия и гуманности забыты, когда выбор встает между болтающими в море сотнями беженцев и спокойствием в своей стране. Сейчас итальянские власти запретили не только принимать в портах суда с мигрантами, но даже помогать им в случае бедствия.

И это не просто жестокость: для правительства Италии это принципиальный вопрос, считает ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Если Рим в ближайшее время не справится с недовольством, которое вызывал в стране наплыв мигрантов, правительственную коалицию ждет крах, отметил эксперт в беседе с "Газетой.ру".

Но если коалиционное правительство Италии смогло выработать удовлетворяющее всех в стране соглашение, то на уровне ЕС наблюдается полный раздрай и, что хуже всего, нежелание идти на компромисс. Мигранты разрушили представление европейцев о незыблемости ценностей, на которых – по крайней мере, на бумаге – базировалось объединение стран в Европе. Теперь миграционный кризис грозит превратиться в общеполитический, который затронет не только весь континент, но весь мир.