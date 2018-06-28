Российскую журналистку оскорбили украинцы
Это произошло в Копенгагене, когда туда прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Причиной атаки на россиянку стала ее просьба помочь с переводом слов главы правительства Незалежной.
На пресс-конференции Гройсман говорил на украинском языке с переводом на английский через наушники. Корреспондент РИА "Новости" задала ему вопросы о возможном обмене осужденного за терроризм Олега Сенцова и о цене на газ для украинского населения.
По словам Людмилы Божко, она не успела записать ответы премьера полностью и обратилась к украинским журналистам. Один из них согласился помочь с переводом.Но к ним почти сразу подошли двое других "и громко, возмущенно" спросили коллегу, "кому это он помогает". А саму Божко стали оскорблять.
"Да, конкретно ты – убийца, пропагандист", - сказали они Людмиле. И добавили, "что все мы (корреспондент поняла, что речь идет о российских журналистах) все перевираем". Но на этом обвинения не закончились.
Украинцы продолжали говорить о ее личной вине перед Украиной, несмотря на то что не были знакомы с нею.
"Агрессивно настроенная пара так близко подошла ко мне, что я на самом полном серьезе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку", – рассказала она.
Через час к ней подошел еще один представитель украинской прессы и извинился за поведение соотечественников.
Между тем на Украине давно стало принятой нормой подобное отношение к журналистам. Страна лидирует по запугиванию и дискриминации представителей СМИ. Об этом заявил генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес на конференции ОБСЕ, проходящей в Киеве.
В доказательство он привел несколько цифр: в Незалежной совершены 14% нарушений в отношении журналистов, при том что средний показатель по другим странам ЕС – 4%.
Также Украина вошла в четверку европейских государств, в которых представителей прессы арестовывают, и заняла свое место в десятке стран, где журналистов убивают.
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