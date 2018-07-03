Американцы хотят впарить европейцам модернизированную бомбу

Вашингтон планирует предложить партнерам в Европе разместить на военных базах усовершенствованную ядерную бомбу B61-12, которую Пентагон успешно испытал 1 июля. Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Ожидается, что этот вопрос будет поднят в рамках предстоящего саммита НАТО в Брюсселе", – сказал собеседник агентства.

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Отмечается, что речь идет о модернизированной американской тактической бомбе B61. Данное оружие в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции находится еще с 1960-х годов. Теперь ядерный боезаряд трансформировался в B61-12, который оснащен системой наведения по GPS.

Как пишет "Московский комсомолец", в настоящий момент на базах НАТО, в основном именно в Европе, после утилизации выработавших свой ресурс свыше 1900 единиц В61 осталось около 1200 таких ядерных бомб.

На модернизацию тактических ядерных сил за 30 лет (2017-2046 годы) США планируют потратить $25 миллиардов. И слабо верится, что Вашингтон проведет ядерную "революцию" в Европе бесплатно. С другой стороны, и опасное старье под боком у российских границ совсем не радует наших военных.

Напомним, саммит НАТО пройдет 11-12 июля.