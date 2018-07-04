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В США раскрыли захватнические планы Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Американский президент собирался развязать войну

Предложение о военном вторжении в Венесуэлу лидер Белого дома выдвинул в 2017 году во время обсуждения санкций против этой латиноамериканской страны.

Слова президента Соединенных Штатов вызвали оторопь у Рекса Тиллерсона и Герберта Макмастера, которые на то момент занимали посты госсекретаря и советника по национальной безопасности, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

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"В связи с возрастающей угрозой безопасности в регионе, которая исходит от Венесуэлы, почему США не могут просто ввести войска в эту проблемную страну?" – цитирует источник слова Трампа.

В ходе дискуссии, длившейся около пяти минут, советники пытались объяснить Трампу, что военные действия не будут поддержаны правительствами других стран Латинской Америки. Более того, они вызовут утрату завоеванного с большим трудом доверия. А оно необходимо Соединенным Штатам для оказания влияния на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако увещевания не произвели должного впечатления на президента США, и он вновь поднял этот вопрос на встрече с колумбийским лидером Мануэлем Сантосом, а затем и в кулуарах Генассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств. По данным источника, сотрудники администрации пытались предостеречь его от обсуждения столь неоднозначной темы. Однако лидер Белого дома предложил каждому из присутствующих высказать свое мнение о возможности военного разрешения ситуации в Венесуэле.

Собеседники Трампа однозначно высказались против подобной идеи.

Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы в 2013 году, а затем переизбран на этот пост в мае 2018 года. Госдеп США и некоторые страны Латинской Америки признали выборы нелегитимными.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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