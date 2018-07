Трамп боится потерять деньги в войне

Дональд Трамп надеется, что Соединенным Штатам, вкладывающим миллиарды долларов в развитие новейшего вооружения, не придется им воспользоваться.

Об это президент заявил, выступая на торжественном вечере в штате Западная Виргиния в преддверии празднования 4 июля – Дня независимости.

По словам Трампа, сейчас США восстанавливают американскую безопасность, возрождая вооруженные силы страны. На нужды армии в этом году запланировано потратить рекордную сумму – 700 млрд долларов, в 2019 году расходы вырастут до 716 млрд долларов.

Американский лидер подчеркнул, что сейчас ВС США сильнее чем когда-либо и добавил, что надеется никогда не использовать новейшее вооружением, которым оснащается армия, ведь чем сильнее страна, тем меньше вероятность ее вступления в реальный конфликт.

Thank you, @WVGovernor Jim Justice, for that warm introduction. Tonight, it was my great honor to attend the “Greenbrier Classic – Salute to Service Dinner” in West Virginia! God Bless our Veterans. God Bless America - and HAPPY INDEPENDENCE DAY TO ALL! https://t.co/V35qvCN8m6