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Трамп боится потерять деньги в войне

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Edelman
Политик не хочет использовать ВС США, чтобы не прогореть с инвестициями

Дональд Трамп надеется, что Соединенным Штатам, вкладывающим миллиарды долларов в развитие новейшего вооружения, не придется им воспользоваться. 

Об это президент заявил, выступая на торжественном вечере в штате Западная Виргиния в преддверии празднования 4 июля – Дня независимости.

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По словам Трампа, сейчас США восстанавливают американскую безопасность, возрождая вооруженные силы страны. На нужды армии в этом году запланировано потратить рекордную сумму – 700 млрд долларов, в 2019 году расходы вырастут до 716 млрд долларов.

Американский лидер подчеркнул, что сейчас ВС США сильнее чем когда-либо и добавил, что надеется никогда не использовать новейшее вооружением, которым оснащается армия, ведь чем сильнее страна, тем меньше вероятность ее вступления в реальный конфликт.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что на саммите будет обсуждаться ситуация в Сирии и ядерное вооружение.

Валентина МАЙОРОВА
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