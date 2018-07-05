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Крыму предложили новое имя для защиты от санкций

Фото: pixabay.com
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Идею греков о присвоении исторического названия признали полезной

Торжеством исторической справедливости назвал депутат Госсовета Республики Крым Иван Шонус возращение полуострову названия "Таврида".

"Почему в Крыму не может восторжествовать историческая справедливость и он не может называться "Республика Крым – Таврида", – заявил депутат во время пресс-конференции, передает РИА "Новости Крым".

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Более того, он уверен, что переименование позволит "избавиться от различных поползновений со стороны стран Запада, которые какие-то претензии имеют к Республике Крым как к российскому субъекту".

Такая идея, по мнению главы крымских греков, перспективна, так как полуостров носит свое сегодняшнее название лишь с 20-х годов прошлого столетия, "а остальное время назывался Тавридой". Он напомнил, что российская императрица Екатерина II в манифесте о вхождении Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи, упоминает о нем, как о "таврической губернии".

Все это и привело депутата к мысли, что возвращение исторического названия даст позитивный толчок для развития республики. Тем более, что "есть такие прецеденты, как Северная Осетия – Алания, Якутия (Саха)".

Напомним, ранее крымские греки выступили с инициативой возвращения Крыму исторического названия, аргументируя свой призыв тем, что "Греки принесли на полуостров цивилизацию, и название было дано греческое".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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