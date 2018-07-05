Американская компания мечется между украинским и русским языками

История с бинарным названием переправы имеет продолжение. Неточность якобы исправили. И теперь магистраль через Керченский пролив превратилась в Кримський мiст. Именно русский вариант сервис Google Maps посчитал ошибочным.

По теме Крымский Мост

Работу над ошибкой заметил "Крыминформ". "Утро.ру" в свою очередь решило протестировать американский сервис на знание географических объектов, обнаружив, что трактовка западных картографов прежняя – Крымский мост подписан на двух языках.

Буквально несколько дней назад виртуальное пространство погрузилось в полемику. Интернет-пользователей озадачил сервис Google Maps, которые невольно спрашивали: кому же на самом деле принадлежит Крымский мост? Дело в том, что карты компании отдали половину дороги через Керченский пролив Украине.Однако позже "виновная" сторона признала свое заблуждение.

К слову, подобное происходит не впервые. А не так давно Google Maps вообще не верили в существование Крымского моста, чем усложняли маршрут автомобилистам, которых система отказывалась вести на полуостров.

Два года назад американский сервис переписал обе версии карт: и русскую, и украинскую. Свежие топонимы назывались точно также, как в постановлении Верховной рады Украины, которая жаждала избавиться от пережитков советского прошлого.

Крымский мост первым протестировал президент РФ Владимир Путин на "КамАЗе". На следующий день, 16 мая, новая переправа погрузилась в гул и рев проезжающих авто.