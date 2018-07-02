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Американцы приписали Крымский мост Украине

Фото: most.life
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Трактовка западных картографов принадлежности переправы удивила интернет-пользователей

"Рецидив" – так коротко и ясно прокомментировали в Крыму решение сервиса Google Maps дать Крымскому мосту двойное название. На карте со стороны Краснодарского края дорога через Керченский пролив подписана по-русски, а со стороны полуострова  – по-украински "Кримський Мiст".

"Это как с эпидемиями различных заболеваний: когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка – и все заново. Так и с компанией Google – периодические рецидивы болезни", – приводит РИА "Новости" мнение вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского.

По его словам, крымчанам "все равно, вылечатся они (в Google) от этой вирусной инфекции или нет". Однако жаль, что у такой крупной компании не хватает грамотных переводчиков и специалистов, которые могут правильно указывать географические названия.

Автомобильное движение по Крымскому мосту запущено с 16 мая 2018 года.

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Прогнувшийся Крымский мост бьет рекорды
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Вера СВЕТЛОВА
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