Американцы приписали Крымский мост Украине

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"Рецидив" – так коротко и ясно прокомментировали в Крыму решение сервиса Google Maps дать Крымскому мосту двойное название. На карте со стороны Краснодарского края дорога через Керченский пролив подписана по-русски, а со стороны полуострова – по-украински "Кримський Мiст".
На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай. pic.twitter.com/NXo7mcKEAR— ludmila deyalta (@ludmiladeyalta) 1 июля 2018 г.
"Это как с эпидемиями различных заболеваний: когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка – и все заново. Так и с компанией Google – периодические рецидивы болезни", – приводит РИА "Новости" мнение вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского.
По его словам, крымчанам "все равно, вылечатся они (в Google) от этой вирусной инфекции или нет". Однако жаль, что у такой крупной компании не хватает грамотных переводчиков и специалистов, которые могут правильно указывать географические названия.
Автомобильное движение по Крымскому мосту запущено с 16 мая 2018 года.
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