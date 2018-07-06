Не прогнулся: Крымский мост побил новый рекорд

Доказательства проблем с переправой через Керченский пролив проверили в действии

Крымский мост продолжает ставить новые рекорды, несмотря на то, что в Сети с завидной регулярностью появляется информация о том, что он прогнулся, опустел и даже взорван.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал РИА "Новости", что по мосту через Керченский пролив проехали почти 2 млн человек. "За период с 16 мая по 30 июня 2018 года услугами Крымского моста воспользовались более 625 тыс. транспортных средств...Согласно нашим расчетам, это почти 1 млн 985 тыс. пассажиров", – уточнил он.

Член комитета Госсовета Крыма по строительству и ЖКХ Юрий Гемпель заявил RT, что введение в строй автодорожной части моста стало огромным событием не только для крымчан, но и для всех россиян. "Люди даже совершают путешествия на автомобиле просто ради того, чтобы проехать по мосту и посмотреть Крым. Конечно, намного проще попасть в Крым без парома, по европейского уровня мосту", – считает чиновник.

Хотя статистика показывает, что турпоток на полуостров по сравнению с прошлым годом вырос почти на четверть, многие украинские интернет-пользователи создают в Сети имидж пустынного Крыма.

Однако факты – упрямая вещь, и они свидетельствуют об обратном. Кстати, крымские пляжи по-прежнему популярны в самой Незалежной: даже до начала высокого сезона в Тавриде побывало на 11% больше украинцев, чем в 2017 году.