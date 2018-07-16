ЕС грозит поссориться с Америкой, если не изменит свою позицию

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что европейские страны больше не могут полностью полагаться на Вашингтон. Так он отреагировал на последние высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Евросоюза, в том числе назвавшего Брюссель своим "противником".

"Мы больше не можем полностью полагаться на Белый дом… Чтобы сохранить партнерство с США, оно должно быть скорректировано", – сказал в интервью WAZ.de немецкий министр.

По его словам, этого возможно достичь исключительно с "уверенной и суверенной Европой". Европа не должна быть разделена, ей необходимо теснее объединиться, даже если твиты президента США "абсурдны" и резки в словесной атаке, отметил глава германского МИД.

Ранее Трамп оценил отношения США и Европейского союза таким образом: "Думаю, ЕС – это противник, учитывая, что они делают с нами в торговле. Вы бы никогда не подумали про ЕС, но они наш противник". Это заявление он сделал в эфире передачи Face the Nation. При этом он считает, что Россия является "врагом в определенных отношениях", а Китай – "экономическим врагом".

Одним словом, досталось всем.

Сам же Маас в интервью Spiegel 13 июля также заявлял, что Трамп ставит под угрозу безопасность стран НАТО. "У Европы нет другого выбора, кроме как усилить свой вес в области безопасности и обороны", – сказал тогда глава МИД Германии.

