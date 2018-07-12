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Заявления хозяина Белого дома на саммите стран-членов Североатлантического альянса возмутили представителей политической элиты. Бывший госсекретарь Джон Керри разнес в пух и прах выступление Дональда Трампа.
Президентскую речь он назвал оскорбительной для Соединенных Штатов, очерняющей репутацию страны в глазах всего мира. О своем негодовании экс-госсекретарь высказался на странице в Twitter, хотя до этого "молчал" три с лишним недели.
"Я никогда не видел, чтобы президент говорил нечто столь странное и контрпродуктивное, как речь президента Трампа против НАТО и Германии. Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США", – написал недовольный Керри.
По его словам, подобные "ляпы" в выступлениях американского лидера – далеко не редкость. Трамп постоянно подрывает авторитет великой державы.
"Он непрерывно разрушает нашу репутацию в мире. Он подрывает наши интересы", – яростно отметил политик.
My thoughts on President Trump's remarks in Brussels this morning: pic.twitter.com/x0k3k0lOkA— John Kerry (@JohnKerry) 11 июля 2018 г.
Линия поведения Трампа на саммите НАТО, который в эти дни проходит в Брюсселе, идет вразрез с его прежними политическими убеждениями. Глава Белого дома поставил ряд ультиматумов. Во-первых, он "разрешит" строительство "Северного потока-2", если Россия подружится с Евросоюзом.
Во-вторых, Трамп намекнул: если страны блока не соизволят
увеличить до 4 % расходы на оборонку, Штаты справятся в одиночку, пишет "Газета.Ru". Эти
требования далеки от реальности, считает член общественного совета
при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
"Сегодня для очень многих стран НАТО расход даже 2%
ВВП на оборону является неподъёмной задачей, поэтому они растягивают
выполнения этого требования, чтобы когда-то выйти на заданный параметр.
Четыре процента – это уже абсолютная фантастика, на которую европейцы
никогда не пойдут, какие бы усилия США не предпринимали", —
пояснил эксперт в интервью "РИА Новости".
Третьим трамповским "если" стало не условие, а сожаление. Президент США уверен: если бы в момент присоединения Крыма стоял у руля он, то полуостров до сих пор был бы украинским. Таким образом, глава государства повесил вину на своего предшественника Барака Обаму.
Последствия будут удивительными
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