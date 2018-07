Заявления хозяина Белого дома на саммите стран-членов Североатлантического альянса возмутили представителей политической элиты. Бывший госсекретарь Джон Керри разнес в пух и прах выступление Дональда Трампа.

Президентскую речь он назвал оскорбительной для Соединенных Штатов, очерняющей репутацию страны в глазах всего мира. О своем негодовании экс-госсекретарь высказался на странице в Twitter, хотя до этого "молчал" три с лишним недели.

"Я никогда не видел, чтобы президент говорил нечто столь странное и контрпродуктивное, как речь президента Трампа против НАТО и Германии. Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США", – написал недовольный Керри.

По его словам, подобные "ляпы" в выступлениях американского лидера – далеко не редкость. Трамп постоянно подрывает авторитет великой державы.

"Он непрерывно разрушает нашу репутацию в мире. Он подрывает наши интересы", – яростно отметил политик.

My thoughts on President Trump's remarks in Brussels this morning: pic.twitter.com/x0k3k0lOkA