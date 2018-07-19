Кремль меняет курс внешней политики России
Внешнеполитический вектор России необходимо более ориентировать на экономику на фоне роста сегодня в мире проявлений протекционизма. Об этом в четверг, 19 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Министерстве иностранных дел российских послов и постоянных представителей.
По словам главы государства, в последнее время в мировой торговле все чаще принцип конкуренции и открытости "подменяется протекционизмом, экономическая выгода и целесообразность – идеологической конъюнктурой и политическим давлением", а экономические взаимоотношения и свобода предпринимательской деятельности политизируются.
"На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна стать более экономически ориентированной и более рациональной. Особое значение имеет формирование пространства добрососедства, благополучия, безопасности и стабильности по всему периметру наших государственных границ", – поставил задачу перед дипломатами Путин. Его слова приводит официальный сайт лидера РФ.
Президент отметил, что ключевым интеграционным проектом для нашей страны является Евразийский экономический союз.
Путин подчеркнул, что те шаги, которые Москва делает на внешнеполитической арене, совершаются "не ради какого-то умозрительного величия и не для того, чтобы создать проблемы другим, главное – обеспечивать условия для устойчивого развития" России.
После состоявшихся 18 марта президентских выборов, в которых Путин одержал победу с разгромным отрывом от ближайших конкурентов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства не допустит, чтобы кто-либо заступал за "красные линии" национальных интересов страны. Он подчеркнул, что внешний политический курс Путина "последователен и конструктивен".
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